كندا: 27 وفاة و 2000 إصابة جديدة بكورونا

الوكيل الاخباري -

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سجلت السلطات الصحية الكندية اليوم الجمعة 27 وفاة و2000 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مقاطعتي كيبيك و أونتاريو .وقالت سلطات كيبيك، أن المقاطعة سجلت اليوم 18 وفاة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي ضحايا الفيروس في المقاطعة إلى 6214 منذ بداية الوباء .وأضافت في بيان، أن كيبيك سجلت اليوم 1108 إصابات جديدة بكورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 103844 تعافى منها 88442 مريضاً.من جهتها، أعلنت السلطات الصحية في أونتاريو، أن المقاطعة سجلت اليوم 9 وفيات جديدة بكورونا ليرتفع مجموع ضحايا الفيروس في المقاطعة إلى 3127 شخصاً .وقالت، إن أونتاريو سجلت اليوم أيضا 896 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس في المقاطعة إلى 74715 إصابة تعافى منها 63919 مريضاً.