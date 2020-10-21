كندا: 28 وفاة و1862 إصابة جديدة بكورونا في كيبيك وأونتاريو

الوكيل الاخباري -

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سجلت السلطات الصحية الكندية، اليوم الأربعاء، 28 وفاة و 2862 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مقاطعتي كيبيك وأونتاريو.وقالت السلطات في كيبيك في بيان صحفي، إن المقاطعة سجلت اليوم 19 وفاة بفيروس كورونا، ما رفع إجمالي الوفيات المرتبطة بالفيروس في كيبيك إلى 6074 حالة منذ بداية الوباء.وأضافت أن المقاطعة سجلت أيضاً 1072 إصابة جديدة بالفيروس لتصل الحصيلة إلى 96288 إصابةً.ومن جهتها، قالت وزيرة الصحة في مقاطعة أونتاريو كريستين إليوت، إن المقاطعة سجلت 9 وفيات، و790 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي لضحايا الفيروس في المقاطعة إلى 3062 وفاة، و 66686 إصابة.