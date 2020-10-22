كندا: 3 وفيات و406 إصابات جديدة بكورونا

الوكيل الإخباري- سجلت السلطات الصحية الكندية في مقاطعة ألبرتا غرب البلاد اليوم الخميس، 3 وفيات و406 إصابات جديدة بفيروس كورونا.

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وقالت السلطات في بيان، ان العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بالفيروس في المقاطعة ارتفع إلى 23402 حالة، تعافى منها 19734 مريضا منذ بداية الوباء، فيما وصلت حصيلة الوفيات إلى 296.



وأشار البيان إلى أنه يوجد حاليا 113 مريضا يعالجون من كورونا في مستشفيات ألبرتا، منهم 16 في وحدات العناية المركزة.



وأعلنت حكومة ألبرتا اليوم إصابة وزيرة الشؤون البلدية تريسي ألارد بفيروس كورونا، مبينة أن رئيس وزراء المقاطعة جيسون كيني كان على اتصال وثيق بها وسيخضع للاختبار.



