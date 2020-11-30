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الإثنين، 30-11-2020 10:42 ص

كندا: 370278 اصابة بكورونا منذ بداية الوباء

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الوكيل الإخباري- بلغ اجمالي الاصابات بفيروس كورونا في كندا 370278 إصابة، منذ بداية الجائحة، تعافى منها 294411 مريضا، فيما بلغت حصيلة الوفيات 12032 وفاة، وفقا للسلطات الصحية في البلاد.

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وأعلنت الحكومة الكندية اليوم الاثنين عن تمديد قيود السفر إلى أراضيها للحد من انتشار جائحة كورونا، في ظل استمرار ارتفاع أعداد حالات الإصابة بالفيروس في جميع أنحاء البلاد.


وقال وزير السلامة العامة الكندي بيل بلير في بيان، إن القواعد التي فرضت لأول مرة بالقرب من بداية تفشي الوباء العالمي ستكون سارية المفعول حتى 21 كانون الأول المقبل للمسافرين الذين يدخلون كندا من بلد آخر غير الولايات المتحدة ،وقد يتم تمديدها.


 




 

 


 

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