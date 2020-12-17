كندا : 45 وفاة و 4287 إصابة جديدة بكورونا

الوكيل الاخباري -

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سجلت السلطات الصحية الكندية اليوم الخميس 45 وفاة و 4287 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مقاطعتي أونتاريو وكيبيك .وقالت سلطات أونتاريو في بيان، أن المقاطعة سجلت اليوم 23 وفاة، ما رفع إجمالي ضحايا الفيروس في المقاطعة إلى 4058 منذ بداية الوباء، مشيرة الى أن المقاطعة سجلت اليوم ايضا 2432 إصابة جديدة هي الأعلى في عدد الإصابات اليومية منذ بداية الوباء لتصل حصيلة الإصابات المؤكدة بكورونا في أونتاريو إلى 148967 إصابة تعافى منها 127425 مريضا .ومن جهتها أعلنت السلطات الصحية في كيبيك، أن المقاطعة سجلت اليوم 22 وفاة جديدة مرتبطة بكورونا ليصل إجمالي الوفيات إلى 7635 حالة منذ بداية الجائحة.وقالت إن المقاطعة سجلت اليوم ايضا 1855 إصابة جديدة بكورونا ما رفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 171028 حالة تعاف منها 145532 مريضا .