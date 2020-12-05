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السبت، 05-12-2020 09:05 ص

كندا: 5664 إصابة جديدة بكورونا

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الوكيل الإخباري- سجلت المقاطعات الكندية الأربع الكبرى كيبيك وأونتاريو وألبرتا وبريتيش كولومبيا، 5664 إصابة جديدة بكورونا.

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وقالت السلطات الصحية الكندية، في بيان، اليوم السبت، إن كندا سجلت إجمالي 402569 إصابة بكورونا تعافى منها 320099 مريضا فيما بلغت حصيلة الوفيات بسبب الفيروس 12496 وفاة.


وأكد البيان أن السرعة التي تجاوزت بها كندا حاجز 400 ألف إصابة بكورونا هي علامة على تسارع وتيرة الوباء في جميع أنحاء البلاد، موضحا أن الأمر استغرق ستة أشهر حتى تسجل كندا 100 ألف حالة إصابة بكورونا وأربعة أشهر للوصول إلى عتبة 200 ألف وأقل من شهر للوصول إلى 300 ألف حالة.


 




 

 


 

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