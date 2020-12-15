الأربعاء 16-12-2020
الوكيل الاخباري

الملك يبحث مع ولي العهد السعودي العلاقات بين البلدين

تونس: 41 وفاة و1483 إصابة جديدة بكورونا

كندا: 59 وفاة و 4016 إصابة جديدة بكورونا

انقاذ مواطن حوصر داخل شق صخري بضاحية الرشيد

والد الشاب الأردني المعتدى عليه في امريكا يروي تفاصيل الحادثة

ديوان المحاسبة مُصر على منحه الضابطة العدلية

السعودية: 10 وفيات و 142 إصابة جديدة بكورونا

وزارة العمل تعلق الدوام في المركز غدا

الجزائر: 14 وفاة و 468 إصابة جديدة بكورونا

المغرب: 52 وفاة و 2793 إصابة جديدة بكورونا

الثلاثاء، 15-12-2020 10:56 م

كندا: 59 وفاة و 4016 إصابة جديدة بكورونا

كورونا الصين مصدر


 الوكيل الاخباري - أعلنت السلطات الصحية الكندية اليوم الثلاثاء تسجيل 59 وفاة و 4016 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مقاطعتي كيبيك وأونتاريو اللتين تتصدران حالات الإصابة والوفاة بالفيروس في البلاد.
اضافة اعلان

وقالت سلطات أونتاريو إن المقاطعة سجلت اليوم 2275 إصابة جديدة بكورونا هي الأعلى منذ بدء الجائحة ما رفع إجمالي الإصابات إلى 144396، تعافى منها 123372 مريضا.

وأضافت في بيان، أن أونتاريو سجلت اليوم 20 وفاة جديدة بكورونا ما رفع إجمالي الوفيات إلى 3992.

من جهتها أعلنت السلطات الصحية في كيبيك أن المقاطعة سجلت اليوم 39 وفاة جديدة بكورونا ما رفع إجمالي الوفيات في المقاطعة إلى 7571.

وقالت، إن كيبيك سجلت اليوم 1741 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي حالات الإصابة في المقاطعة إلى 167276 إصابة تعافى منها 142894 مريضا.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
كورونا-الاردن-ov0ytoj6dbln48wq0kjljkuwar1csr9j0064a2rn9k

تونس: 41 وفاة و1483 إصابة جديدة بكورونا

كورونا-الامارات

السعودية: 10 وفيات و 142 إصابة جديدة بكورونا

فحص-كورونا-الاردن

الجزائر: 14 وفاة و 468 إصابة جديدة بكورونا

فيروس-كورونا-في-مصر-2

المغرب: 52 وفاة و 2793 إصابة جديدة بكورونا

كورونا-9-1583496549

تركيا: 235 وفاة و32 ألف إصابة جديدة بكورونا

1120202113445599857726

عجلون: مختبر لكشف نتائج عينات كورونا

أخبار متعلقة
1

لبنان تسجل 21 وفاة و1039 إصابة جديدة بكورونا

كورونا-9-1583496549

إيران: 284 وفاة و10827 إصابة جديدة بكورونا

كورونا-أمريكا-3

كندا تتخطى حاجز 412 ألف إصابة بكورونا

كورونا

الهند تسجل 482 وفاة جديدة بفيروس كورونا

تونس

تونس.. 45 وفاة جديدة بكورونا

176-173137-year-race-corona-vaccine-awaited-hope_700x400

أربعة زعماء يعلنون استعدادهم لأخذ لقاح كورونا بشكل علني.. من هم؟