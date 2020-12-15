كندا: 59 وفاة و 4016 إصابة جديدة بكورونا

الوكيل الاخباري -

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أعلنت السلطات الصحية الكندية اليوم الثلاثاء تسجيل 59 وفاة و 4016 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مقاطعتي كيبيك وأونتاريو اللتين تتصدران حالات الإصابة والوفاة بالفيروس في البلاد.وقالت سلطات أونتاريو إن المقاطعة سجلت اليوم 2275 إصابة جديدة بكورونا هي الأعلى منذ بدء الجائحة ما رفع إجمالي الإصابات إلى 144396، تعافى منها 123372 مريضا.وأضافت في بيان، أن أونتاريو سجلت اليوم 20 وفاة جديدة بكورونا ما رفع إجمالي الوفيات إلى 3992.من جهتها أعلنت السلطات الصحية في كيبيك أن المقاطعة سجلت اليوم 39 وفاة جديدة بكورونا ما رفع إجمالي الوفيات في المقاطعة إلى 7571.وقالت، إن كيبيك سجلت اليوم 1741 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي حالات الإصابة في المقاطعة إلى 167276 إصابة تعافى منها 142894 مريضا.