كندا: 7 وفيات جديدة بكورونا في ألبرتا

الوكيل الاخباري- سجلت السلطات الصحية الكندية في مقاطعة ألبرتا، 7 وفيات و713 اصابة جديدة بفيروس كورونا، ما رفع إجمالي الوفيات بالمقاطعة إلى 76 وفاة، والاصابات إلى 34873.

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واشارت السلطات في بيان، اليوم الأربعاء، الى تعافي 26407 مرضى، اضافة الى تواجد 207 مرضى بكورونا في مستشفيات ألبرتا من بينهم 43 في وحدات العناية المركزة.



وناشد رئيس وزراء ألبرتا جيسون كيني سكان المقاطعة بالالتزام بالقيود التي وضعتها السلطات الصحية بها للحد من ارتفاع حالات الإصابة بكورونا والتي من بينها وضع حد أقصى للتجمعات لا يزيد عن 15 شخصا.

المصدر: بترا



