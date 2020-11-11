الأربعاء 11-11-2020
الوكيل الاخباري

الديوان الملكي البحريني يعلن وفاة رئيس وزراء البحرين

استثناء توزيع الغاز المنزلي من الحظر

أسماء محطات المحروقات العاملة خلال الحظر الشامل

الأمن يحقق في فيديوهات لمظاهر احتفالية بسبب الانتخابات

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

النتائج الأوليــة للدوائر الانتخابية للعاصمة عمان

أسعار الذهب الأربعاء 11/11/2020

وفيات الأربعاء 11/11/2020

النتائج الأولية غير الرسمية للانتخابات -تحديث مستمر

فرصة لسقوط أمطار خفيفة اليــوم

عاجل

النتائج الأولية غير الرسمية للانتخابات -تحديث مستمر




الأربعاء، 11-11-2020 09:38 ص

كندا: 7 وفيات جديدة بكورونا في ألبرتا

241710


الوكيل الاخباري- سجلت السلطات الصحية الكندية في مقاطعة ألبرتا،  7 وفيات و713 اصابة جديدة بفيروس كورونا، ما رفع إجمالي الوفيات بالمقاطعة إلى 76 وفاة، والاصابات إلى 34873.

اضافة اعلان

واشارت السلطات في بيان، اليوم الأربعاء، الى تعافي 26407 مرضى، اضافة الى تواجد 207 مرضى بكورونا في مستشفيات ألبرتا من بينهم 43 في وحدات العناية المركزة.


وناشد رئيس وزراء ألبرتا جيسون كيني سكان المقاطعة بالالتزام بالقيود التي وضعتها السلطات الصحية بها للحد من ارتفاع حالات الإصابة بكورونا والتي من بينها وضع حد أقصى للتجمعات لا يزيد عن 15 شخصا.

 

المصدر: بترا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
Morocco Tangiers coronavirus

المغرب يبدأ توزيع لقاح كورونا خلال أسابيع

800-3

تسجيل 17 إصابة بكورونا في الصين

1275385

الإصابة الأولى.. كورونا يزور دولة جديدة

5f54934b4c59b772a17f8db5

أكثر من 100 إصابة بكورونا لليوم الرابع في كوريا الجنوبية

image

مصر تسجل 232 اصابة جديدة بفيروس كورونا

5fab27244c59b77157470402

تركيا تفرض حظراً للتجول على كبار السن

أخبار متعلقة
102020215617289650561

كندا: 3 وفيات و406 إصابات جديدة بكورونا

ع

كندا : تسجيل 2423 إصابة جديدة بكورونا

246215

كندا: وفاتان و67 إصابة جديدة بكورونا

5f8b63f04c59b77a6340d17d

قبرص : رقم قياسي جديد بعدد إصابات كورونا

69

كندا تسجل وفاة جديدة بكورونا

000_1Q00AC_797413_highres

كندا: تسجيل 9654 وفيات جديدة بكورونا