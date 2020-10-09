الجمعة 09-10-2020
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الجمعة، 09-10-2020 11:26 م

كندا: 9 وفيات و2041 إصابة بكورونا

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الوكيل الإخباري - سجلت السلطات الصحية الكندية اليوم الجمعة 9 وفيات و 2041 إصابة جديدة بفيروس كورونا بمقاطعتي كيبيك وأونتاريو اللتين تتصدران باقي المقاطعات الكندية في أعداد الإصابة والوفيات جراء الفيروس.

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وقالت سلطات كيبيك في بيان لها : أن المقاطعة سجلت اليوم 1102 إصابة جديدة بكورونا، ما يرفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في المقاطعة إلى 84094 حالة، تعافى منها 69586 مريضا.


وأشار البيان إلى أن مقاطعة كيبيك سجلت اليوم أيضا 4 وفيات جديدة بكورونا، لتصل حصيلة الوفيات المرتبطة بالفيروس في المقاطعة إلى 5936 وفاة منذ بداية الوباء، فيما يعالج 433 مريضا بالمستشفيات، من بينهم 67 مريضاً داخل وحدات العناية المركزة .


من جهتها، أعلنت السلطات الصحية بمقاطعة أونتاريو كبرى المقاطعات الكندية، إن المقاطعة سجلت اليوم 939 إصابة جديدة بكورونا، ما رفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 57681 ، تعافى منها 49032 مريضاً.


وقالت سلطات المقاطعة في بيان لها انه تم تسجيل 5 وفيات مرتبطة بفيروس كورونا، الجمعة، لتصل مجموع الوفيات إلى 2997 وفاة منذ بداية الوباء.
وأشارت إلى أن 225 مريضا يعالجون بمستشفيات المقاطعة، بينهم 47 مريضاً يعالجون بوحدات العناية المركزة.


 




 

 


 

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