السبت 16-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

ابن سلمان يعلن زيادة إنتاج السعودية من النفط الى 13 مليون برميل يومياً

الملك: قمة جدة تعقد في وقت تواجه فيه المنطقة والعالم تحديات متعددة

التربية: لن نتهاون في تطبيق تعليمات التوجيهي

هام من الضريبة حول إصدار الفواتير

خلافا لاستقبال بايدن.. محمد بن سلمان يرحب بالزعماء العرب بنفسه في المطار

مدير فنون فايا يونان يتحدث عن ترتيبات حفل جرش

القبض على المدير السابق لشركة تشغيل موانىء العقبة

4 شركات تُقدم طلب استيراد اسطوانات غاز بلاستيكية للمملكة

إصابة 6 عمال أثناء مطاردة الاحتلال لهم في مسافر يطا جنوب الخليل

العقبة: برنامج صيف الأردن يواصل فعالياته

السبت، 16-07-2022 01:14 م

كورونا أصبح ذكيا جدا.. ماذا يعني مسؤول فى الصحة العالمية بهذا القول؟

191986-1901768738


الوكيل الإخباري - صرح مسؤول في منظمة الصحة العالمية، أن إصابات كورونا ترتفع جراء التطور الذي حصل في فيروس كورونا، لأنه أصبح أكثر ذكاء وقدرة على مراوغة الجهاز المناعي لدى الإنسان.

وأوضح المبعوث الخاص لمنظمة الصحة العالمية ديفيد نافارو بشأن كورونا، في بيان، "إنه على الناس أن يحترموا الفيروس".

اضافة اعلان


وأشار نافارو إلى أن فيروس كورونا قادر على التطور والتغيير "وهذا هو السبب فى زيادة الإصابات".
 
وأوضح أن "ذكاء" الفيروس يجعله قادرا على مراوغة الدفاعات التي يوفرها الجهاز المناعي، في حين بدأت دول كثيرة في العالم تعود إلى حياة شبه طبيعية.
 
وحذر من تخلى الناس عن إجراءات الوقاية وانسجامهم في الحياة الاجتماعية، دون اكتراث بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.
 
وتابع نافارو قائلا: "نصيحتي للجميع، الفيروس لم يذهب بعد، فهو يقتل أناسا كثيرين، كما أنه مزعج أيضا، لا سيما حال الإصابة بكورونا طويل الأمد". 

 

لبنان 24 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
133-001556-strains-coronavirus-delta-micron_700x400

هكذا تقلل خطر سلالات أوميكرون الجديدة

1235804

الأمم المتحدة: كورونا سبب أكبر تراجع في تطعيمات الأطفال خلال جيل

e5f3046f1f3f158995330e5c94ea55b0

هل يمكن أن يكون نقص الحديد علامة على الإصابة بـ كوفيد-19

170834

بوتين يكرم 2 من أبرز الأكاديميين الروس لمساهمتهما في تطوير لقاحات كورونا

1

تحويل 3 مستشفيات لعزل كامل في مصر

_111242960_aaaeccf8-a488-40a1-b1e4-847c7ce1a0a0

بريطانيا تسجل 20 إصابة جديدة بكورونا

أخبار متعلقة
1235804

الأمم المتحدة: كورونا سبب أكبر تراجع في تطعيمات الأطفال خلال جيل

w1280-p4x3-2020-10-08T121800Z_1660127389_RC2CEJ9TWBWV_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-RUSSIA-DRUG

سانوفي وغلاكسو سميث كلاين يؤكدان فعالية لقاحهما ضد المتحور أوميكرون

mkhtr_lb_ltfl_l_lhtf_ldhky_2

دراسة: الأطفال دفعوا ثمن آثار الأجهزة الذكية.. هذا ما فعلته كورونا

285421_13_1656104285

آخر مستجدات كورونا في الجزائر

186100

الصحة العالمية: معدلات المرض والوفيات الناجمة عن كوفيد-19 تواصل انخفاضها

182803

كبار السن أكثر استفادة من الجرعة الثالثة من اللقاح ضد كورونا