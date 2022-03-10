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الخميس، 10-03-2022 10:29 ص

كورونا.. ألمانيا تسجل أكبر حصيلة إصابات يومية منذ بدء الجائحة

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الوكيل الاخباري- أفاد معهد "روبرت كوخ" بأن معدل الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا سجل ارتفاعا حادا خلال الأيام السبعة الأخيرة، مشيرا إلى أنه تم رصد أكثر من 260 ألف إصابة جديدة بكورونا لأول مرة.

وأعلن المعهد الألماني عن تسجيل 262752 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الأخيرة، بزيادة قدرها 52079 حالة جديدة عن الأسبوع الماضي.

وأوضح أنه سجلت 215854 إصابة في اليوم السابق، مقارنة بـ216322 قبل أسبوع، مبينا أن إجمالي حالات الإصابة بكورونا منذ بدء الجائحة يبلغ 16504822.

كما أفاد بتسجيل 259 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، مشيرا إلى ارتفاع إجمالي حالات الوفاة في ألمانيا إلى 125023.

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روسيا اليوم


 




 

 


 

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