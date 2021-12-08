الأربعاء 08-12-2021
الوكيل الاخباري

4126 إصابة كورونا في الجامعات والكليات

الوطني لحقوق الإنسان يطلق خطته الاستراتيجية للأعوام الثلاثة المقبلة

النواب يحدد موعد قادم لمناقشة اتفاقية اعلان النوايا

زيادة على اسعار الهايبرد تصل لـ 3000 دينار اذا اتخذت الحكومة هذا القرار

دواء أكتيمرا يصل الأردن قريبا ويكلف أكثر من 1200 دينار لكل مريض كورونا

الهواري يجيب: اللقاحات فعّالة ضد "أوميكرون "

السفارة الأوكرانية للأردنيين: يمكنكم حيازة قطع الأراضي غير الزراعية

إدارة الأزمات تحذر من المنخفض الجوي مساء اليوم

وزير الصحة يوعز بحل مشكلة فحوصات "PCR" المتأخرة

تفاصيل جديدة عن المشتبه بإصابته بأوميكرون في الأردن

الأربعاء، 08-12-2021 09:35 ص

كورونا أوميكرون يتخفى من اللقاحات.. ودراسة تقترح حلاً

23a2-9346


الوكيل الاخباري - وجد باحثون في جنوب إفريقيا أن لقاح فايزر يوفر حماية جزئية ضد متحور أوميكرون، ويمكن أن توفر الجرعة المعززة حماية أكبر.

اضافة اعلان


وأظهرت دراسة أجريت في جنوب إفريقيا، أن كورونا أوميكرون يمكنه "التهرب جزئيا" من الحماية التي توفرها اللقاحات المضادة لكورونا، فيما أكد علماء أن اللقاحات تحمي من المرض الشديد.

ونشرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نتائج الدراسة التي أجريت في معهد الأبحاث الصحية بجنوب إفريقيا، والتي شملت 12 شخصا تم تطعيمهم بلقاح فايزر.


ووجد العلماء أن اللقاح ينتج "واحدا من أربعين" من الأجسام المضادة المقاومة لمتحور أوميكرون، مقارنة بأداء اللقاح ضد النسخة الأصلية من الفيروس.


وقال أليكس سيغال، عالم الفيروسات الذي قاد الدراسة، إن هذا يمثل انخفاضا كبيرا في عدد الأجسام المضادة، ولكنه لا يعني أن أوميكرون يمكنه الهروب من اللقاحات تماما.


وتعني نتائج الدراسة أن الأشخاص الذين تعافوا سابقا من الإصابة بكورونا، يمكن أن يصابوا مرة أخرى، ويمكن أن يصاب الأشخاص الذين تم تطعيمهم.

ووجدت الدراسة أنه "حتى لو تضاءلت قوة اللقاحات في مواجهة أوميكرون، فلا يزال هناك بعض الحماية ضد الفيروس". وأشارت إلى أن الجرعات المعززة قد تكون أساسية "في المعركة مع أوميكرون".


ووفقا للصحيفة، قد تساعد هذه الدراسة شركات الأدوية على تطوير اللقاحات، وتساعد صانعي القرار على تحديث استراتيجية التلقيح لمواجهة المتحور، فيما قال العديد من العلماء إن النتائج لا تسبب الذعر.


وكان مسؤول كبير في منظّمة الصحّة العالمية أعلن الثلاثاء، أنه "ليس هناك أي سبب" للتشكيك بفعالية اللّقاحات المتوفّرة حالياً ضد كورونا في الحماية ضد أوميكرون، النسخة المتحوّرة الجديدة من الفيروس، مؤكّداً أن لا مؤشرات على أنّ هذه المتحورة تسبّب مرضاً أشدّ من ذلك الناجم عن المتحوّرة دلتا.


وقال مايكل راين، المسؤول عن الحالات الطارئة في منظّمة الصحّة العالمية، في مقابلة مع وكالة فرانس برس "لدينا لقاحات عالية الفعالية أثبتت فعاليتها ضدّ جميع المتغيّرات حتّى الآن، من حيث شدّة المرض والاستشفاء، وليس هناك أيّ سبب للتفكير بأنّ الأمر لن يكون كذلك" مع أوميكرون، مشدّداً في الوقت نفسه على الحاجة لإجراء مزيد من الأبحاث في هذا الشأن.


وأضاف هذا الطبيب الذي نادراً ما يجري مقابلات صحافية فردية أنّ "السلوك العام الذي نلاحظه حتى الآن لا يُظهر أي زيادة في الخطورة. في الواقع، فإنّ بعض الأماكن في أفريقيا الجنوبية تبلّغ عن أعراض أخفّ" بالمقارنة مع تلك التي تسبّبها نسخ متحوّرة سابقة من الفيروس.


وكان كبير علماء البيت الأبيض أنتوني فاوتشي أكّد في مقابلة مع فرانس برس الثلاثاء أن تحديد مدى شدة متحورة فيروس كورونا الجديدة أوميكرون سيستغرق أسابيع، لكنّ المؤشّرات الأولية تدلّ على أنّها ليست أسوأ من سابقاتها بل قد تكون أخفّ.

 

 

 

 

المصدر : العربية

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
201905260337293729

خبير روسي يجيب .. ماعلاقة الإلتهاب الرئوي بأوميكرون !

61110fc642360473b44c8878

كوريا الجنوبية تستعد لتصدير سبوتنيك لايت إلى السوق العالمية

v32ia47ngtivrtt9_1638945821

علماء ينشرون أول صورة مجهرية لمتحور 'أوميكرون' - شاهد

اوميكرون3

الصحة العالمية: لا شكوك حول فعالية اللقاحات للحماية من أوميكرون

f

بريطانيا تسجل 180 وفاة و45691 إصابة بكورونا

لق

الصحة العالمية تحسم الجدل حول إلزامية لقاح كورونا

أخبار متعلقة
B374CB8D-82F4-49C1-B2F027554C5730A0_source

لا فرصة أمام إفريقيا للتغلب على كورونا.. إلا بشرط

158882

جنوب افريقيا تجهز مستشفياتها لمواجهة أوميكرون

Long-covid-getty

الكشف عن العمر المفاجئ الأكثر ترجيحا للإصابة بمتحوّر أوميكرون !

are-men-at-risk

دراسة أمريكية : الرجال يساهمون بانتشار كوفيد-19 بسبب 'أصواتهم العالية'

adcf33ba-ff99-42a5-92d4-573a03e6d4cf_16x9_1200x676

صورة بألف دراسة.. تكشف حجم خطورة أوميكرون

23694189-26f5-478c-ad41-4366fa5d64c9

جنوب افريقيا تدخل الموجة الرابعة من كورونا