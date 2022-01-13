الخميس 13-01-2022
الوكيل الاخباري

محكمة أمن الدولة تمهل متهمين لتسليم أنفسهم - أسماء

كورونا أوميكرون يجتاح.. والصحة العالمية تحذر

كازاخستان: إصابة حوالي ألف شرطي خلال أعمال الشغب

منخفض جوي من قبرص يؤثر على المملكة اليوم

البرلمان العربي يدين تفجير مقديشو

استئناف عمل مطار ألما آتا في كازاخستان

العراق.. قتيل و4 جرحى في هجومين بالأنبار وميسان

احتجاجات ليلية بالخرطوم عشية مظاهرات تتجه للقصر الرئاسي

مجلس الأعيان يواصل اليوم مناقشة التعديلات الدستورية

اقتراح قانون أميركي لمعاقبة بوتين

الخميس، 13-01-2022 06:48 ص

كورونا أوميكرون يجتاح.. والصحة العالمية تحذر

كرونا دلتا


الوكيل الإخباري - تشهد بلدان عدة حول العالم ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا منذ ظهور السلالة أوميكرون المتحورة من الفيروس.

اضافة اعلان


وتم الإبلاغ عن ملايين الحالات في جميع أنحاء العالم، وقالت منظمة الصحة العالمية إن الفيروس شديد العدوى يمكن أن يصيب أكثر من نصف سكان أوروبا بحلول شهر مارس المقبل، فيما توقع بعض المسؤولين الأميركيين أن معظم الناس سيصابون بالعدوى في مرحلة ما.


هذا وحذر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس،أمس الأربعاء، من أن المتحور أوميكرون الذي ينتشر بوتيرة لم يشهدها العالم منذ بدء وباء كوفيد-19 "يبقى فيروسا خطرا" رغم أنه يتسبب بعوارض أقل شدة.

وقال خلال مؤتمر صحافي "رغم أن أوميكرون يسبب أعراضا أقل خطورة من دلتا (المتحور الذي كان مهيمنا حتى الآن)، إلا أنه يبقى فيروسا خطرا خصوصا للأشخاص غير المطعمين".


وهذا المتحور الذي اكتشف في جنوب إفريقيا نهاية نوفمبر 2021، انتشر بكثافة منذ ذلك الحين في العالم بمستويات غير مسبوقة منذ بدء الوباء.


وأعراض أوميكرون الأقل شدة خصوصا بالنسبة إلى الأشخاص الملقحين بالكامل والذين تلقوا الجرعة المعززة، مقارنة بالمتحور دلتا، دفعت البعض الى اعتباره مرضا "خفيفا".


لكن غيبرييسوس حذر من أن "المزيد من العدوى يعني المزيد من دخول المستشفيات، والمزيد من الوفيات، المزيد من الناس الذين لن يتمكنوا من العمل بما يشمل الأساتذة والطواقم الطبية، والمزيد من الأخطار لظهور متحور آخر يكون أكثر عدوى ويتسبب بوفيات أكثر من أوميكرون".


من جهته، قال مايكل راين مسؤول الأوضاع الطارئة لدى منظمة الصحة العالمية "إنه ليس مرضا خفيفا، إنه مرض يمكن الوقاية منه باللقاحات".


وأضاف "الآن ليس وقت التخلي عن كل شيء، وخفض الحذر، ليس الوقت المناسب للقول إنه فيروس مرحب به، ليس من المرحب بأي فيروس".

 

العربية


 




 

 


 

إقرأ ايضا
w

الصحة العالمية تسجل ارتفاعا قياسيا للإصابات

fff

تركيا تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية منذ بدء جائحة كورونا

thumbs_b_c_ff86fbb31f9f2f6c3aeb1efa198028de

دول أوروبية تسجل أرقاماً قياسية بحصيلة وفيات وإصابات كورونا اليومية - تفاصيل

main_image61df26be344f6

الصحة العراقية تحذر من تدهور الأوضاع

1202211194857444192853

بريطانيا تسجل 398 وفاة و129587 إصابة بكورونا

120228222831825915018

قطر تسجل 4206 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أخبار متعلقة
بوظا

الآيس كريم أبرزها.. هذه أفضل الأطعمة للمصابين بأوميكرون

انف

أعراض متشابهة جداً.. هكذا تفرق بين الإنفلونزا و أوميكرون

منظمة الصحة 2

الصحة العالمية: خطورة أوميكرون لا تزال عالية جدا

مدير الصحة العالمية

الصحة العالمية تكشف عن المهمة التي يجب تحقيقها لإنهاء كورونا

كورونا العالم

أكثر الدول تضررا في العالم بكورونا

omicron-variant

الصحة العالمية: العالم يواجه تسونامي من عدوى كورونا