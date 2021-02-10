الأربعاء 10-02-2021
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الأربعاء، 10-02-2021 12:16 ص

كورونا.. البحرين تعلق الصلوات بالمساجد أسبوعين

فيروس-كورونا-في-مصر-2


الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الأوقاف البحرينية، الثلاثاء، تعليق الصلوات والمناسبات الدينية بمساجد البلاد لأسبوعين بدءا من الخميس، فيما أغلقت نظيرتها السعودية 12 مسجدا، في إطار مواجهة فيروس كورونا.
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ووفق ما نقلته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، قررت الأوقاف "تعليق كافة الصلوات والمناسبات الدينية في الجوامع والمساجد بالبلاد، لمدة أسبوعين اعتبارا من الخميس المقبل".

كما قررت "نقل خطبة الجمعة في مركز أحمد الفاتح الإسلامي (بالعاصمة المنامة) بعدد محدود من المصلين عبر أجهزة الإعلام لإظهار الشعيرة واستفادة الناس".

وأرجعت القرار إلى "حماية المصلين وكبار السن مع الازدياد الملحوظ في أعداد إصابات كورونا في الآونة الأخيرة".

 




 

 


 

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