كورونا الصين .. تسجيل أكبر زيادة في الإصابات منذ أكثر من 5 شهور

الوكيل الإخباري - سجلت الصين اليوم الخميس أكبر زيادة يومية في إصابات فيروس كورونا، منذ أكثر من خمسة شهور ، تتصدرها زيادة الإصابات في إقليم خبي المحيط بالعاصمة بكين.

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وسجل الإقليم 51 إصابة من بين 52 إصابة محلية أعلنت عنها اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الخميس، مقارنة مع 20 حالة سجلت في الإقليم في اليوم السابق.



وقالت اللجنة إن إجمالي الإصابات الجديدة المسجلة في الصين بلغ 63 مقارنة بـ 32 في اليوم السابق، في أكبر زيادة في الحالات اليومية منذ 30 من يوليو الماضي عندما تم تسجيل 127 حالة.



وذكرت اللجنة أنها سجلت أيضا 79 حالة إصابة خالية من الأعراض، صعودا من 64 في اليوم السابق، ولا تعتبر الصين مثل هذه الإصابات حالات مؤكدة، ولا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 وفاة .

المصدر : روسيا اليوم

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