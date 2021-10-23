السبت 23-10-2021
الوكيل الاخباري

فلسطين: 9 وفيات و220 إصابة جديدة بكورونا

بريطانيا.. تخصيص 9.6 مليار دولار لتحديث شبكة النقل خارج لندن

3 وفيات إثر حريق مطعم في عمان

توجيهات ملكية سامية لمعالجة مشكلة الذباب المنزلي

تونس تقرر اعتماد جواز التلقيح الخاص بكورونا

الأرصاد تحذر من الحالة الجوية لثلاثة أيام قادمة

اجراءات عاجلة من بلدية الزرقاء بشأن الكلاب الضالة بعد تشويه طفل

غرفة صناعة الأردن: 15 مليار دينار حجم الاستثمار في القطاع الصناعي الأردني

نقيب اصحاب المعاصر يحذر من عصر حبات الزيتون التالفة

الأردن يفوز بعدد من جوائز مسابقات المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون

السبت، 23-10-2021 09:51 ص

كورونا.. الوفيات في البيرو ترتفع وتتخطى عتبة 200 ألف

61739a664236041567441768


الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الصحة في البيرو أن حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" في البلاد، تخطت عتبة 200 ألف حالة.

اضافة اعلان

 

وكشفت الوزارة عن تسجيل 25 حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية ما يرفع الحصيلة إلى 200,003 وفيات منذ بدء تفشي الوباء في مارس 2020.

وسجل البلد الواقع على الساحل الغربي لأميركا الجنوبية والبالغ عدد سكانه 33 مليون نسمة، 2,2 مليون إصابة بالفيروس.

هذا، وتسجل البيرو أعلى معدل وفيات نسبة إلى عدد السكان يبلغ 6065 وفاة لكل مليون نسمة، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات رسمية.

وأتاح تراجع عدد الإصابات للحكومة تخفيف بعض التدابير الصحية وإعادة تنشيط أجزاء من الاقتصاد، حيث تم تخفيف فترة حظر التجول الليلي إلى ساعتين فقط، فيما بات مسموحا للمطاعم أن تعمل بكامل طاقتها.

وتأتي البيرو بعد البرازيل والمكسيك من حيث عدد الوفيات في أميركا اللاتينية، علما بأن عدد السكان في هذين البلدين يفوقان بسبع وأربع مرات عدد سكان البيرو.

 

المصدر: روسيا اليوم

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
e037bfd6-f9ec-4366-bbad-d20b89c97c4a

فلسطين: 9 وفيات و220 إصابة جديدة بكورونا

2374b7a40b43c1e24528ef404b52d162

تونس تقرر اعتماد جواز التلقيح الخاص بكورونا

6173bef54c59b76587640693

الصين تعلن تطعيم سكانها بأكثر من 2 مليار جرعة ضد فيروس كورونا

As44zCVF2Hl4XdxO0N6iw6QhtNYeMpKDzOwO_uafJ8c

علماء يكتشفون سر الموسمية في تفشي فيروس كورونا

عدوى

طبيب روسي يحذر من مخاطر الإصابة بالعدوى المختلطة

كورونا 8

لغير المطعمين ضد كورونا.. توقعوا إصابتكم به كل 16 شهراً

أخبار متعلقة
61592d9e42360442004f9432

قائمة محدثة بأكثر الدول تضررا من وباء كورونا

منظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية تعلن تراجع إصابات ووفيات كورونا عالميا

9

الكويت تسجل صفر وفيات بكورونا

w

40 وفاة و37960 إصابة بكورونا في بريطانيا

w

قطر تسجل 40 اصابة بكورونا

9202124142520845222443

2.2 مليون نسمة من سكان قطر حصلوا على اللقاح