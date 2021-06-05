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السبت، 05-06-2021 09:07 ص

كورونا بالأرقام.. الهند لا تزال بؤرة للوباء ومخاوف من الطفرة المزدوجة

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الوكيل الاخباري- أبلغت الهند اليوم السبت عن تسجيل 120529 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، بينما ارتفع عدد الوفيات بمقدار 3380 حالة.

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وأظهرت بيانات من وزارة الصحة الاتحادية أن عدد الإصابات الإجمالي بلغ 28.69 مليون والوفيات 344.082.

وكانت دراسة أجراها أطباء في الهند، نشرت أمس الجمعة، خلصت إلى أن معظم حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد للمطعمين بشكل كامل أو جزئي، تسبب فيها النوع B.1.617 من العدوى، والذي يتضمن ثلاث سلالات.

ورصد الأطباء في الهند 63 حالة من "العدوى المخترقة" وهي تسمية تطلق على حالات الإصابة بنفس المرض الذي كان يفترض للقاح أن يحصن ضده.

ووفق الدراسة، فإنه تم تحديد السلالة B.1.617 لأول مرة في ولاية ماهاراشترا الهندية، وتعرف أيضا باسم سلالة الطفرة المزدوجة، وقد تم رصدها مؤخرا في العديد من البلدان.

ووفقا للأطباء الهنود، فإن هذه السلالة قد تكون أحد أسباب ظهور الموجة الثانية من الوباء في البلاد.

 

المصدر: روسيااليوم

 




 

 


 

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