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الأحد، 15-05-2022 10:35 ص

كورونا تعصف بكوريا الشمالية ورئيس البلاد يصفها بـ "الكارثة"

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الوكيل الإخباري-قالت كوريا الشمالية إن 42 شخصا توفوا في الوقت الذي بدأت فيه البلاد يومها الرابع في ظل إغلاق عام يهدف إلى وقف أول انتشار مؤكد لكوفيد-19 في الدولة الفقيرة.


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وأقرت كوريا الشمالية يوم الخميس لأول مرة بتفشي فيروس كورونا وأمرت بالإغلاق. وقالت وكالة الأنباء المركزية الرسمية في البلاد إن البلاد تتخذ "إجراءات طوارئ عاجلة" للسيطرة على الجائحة.


وقال زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في وقت سابق السبت إن تفشي كوفيد-19 تسبب لبلاده في "كارثة كبيرة" ودعا إلى معركة شاملة للتغلب على الجائحة.


وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن السلطات الصحية أقامت المزيد من مراكز الوقاية من الأوبئة ونقلت إمدادات طبية على وجه السرعة إلى المستشفيات والعيادات بينما تبرع كبار المسؤولين بالأدوية الاحتياطية.
وأضافت أن ما لا يقل عن 296180 شخصا أصيبوا بأعراض الحمى وتوفي 15 آخرون حتى يوم الأحد.


وقالت الوكالة إن كوريا الشمالية سجلت بشكل عام 820620 حالة مشتبه بها وما زالت 324550 حالة تحت العلاج الطبي.

سكاي نيوز

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