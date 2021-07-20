كورونا تفرض حظرًا شاملًا في دولة عربية

الوكيل الاخباري -

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بدأ اليوم الثلاثاء في سلطنة عمان سريان الحظر الشامل للحد من انتشار فيروس كورونا، وفي المغرب أُعلن عن حزمة إجراءات احترازية تتضمن حظر تجول ليلي جزئي، كما قررت رئاسة الحكومة التونسية إنهاء مهام وزير الصحة وسط ارتفاعات قياسية في أعداد المصابين بالفيروس.فقد أقرت اللجنة العليا المكلفة ببحث تطورات فيروس كورونا في عُمان، حزمة إجراءات تشمل إغلاق جميع الأنشطة التجارية، ومنع الحركة للأفراد والمركبات، ومنع أداء صلاة العيد والأسواق والتجمعات حتى فجر 24 من الشهر الجاري.فيما يستمر الحظر جزئيا بعد ذلك من الساعة الخامسة مساء وحتى الرابعة فجرا إلى نهاية الشهر.