كورونا حول العالم: 315 مليون إصابة و 5 ملايين وفاة

الوكيل الاخباري- كشفت أحدث البيانات المجمعة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأميركية، أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم قفز إلى نحو 4ر315 مليون إصابة، حتى صباح اليوم الخميس.

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وأظهرت البيانات المتوفرة على الموقع، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 315 مليونا و 390 ألف إصابة، في حين ارتفع إجمالي الوفيات إلى خمسة ملايين و 510 آلاف وفاة.

وأوضحت أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها في أنحاء العالم تجاوز تسعة مليارات و531 مليون جرعة.



تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

المصدر: بترا