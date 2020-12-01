الثلاثاء 01-12-2020
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الثلاثاء، 01-12-2020 08:45 ص

الولايات المتحدة تتصدّر

كورونا عالميا .. الإصابات تتجاوز 62,84 مليون عالميا

كط
توضيحية


الوكيل الإخباري - كشف إحصاء لرويترز أن أكثر من 62,84 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و464200 حالة.

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وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/ كانون الأول 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات وإجمالي الوفيات.


- الولايات المتحدة: الوفيات 266828، الإصابات 13373045.


- الهند: 137139، 9431691.


- البرازيل: 172833، 6314740.


- روسيا: 39895، 2295654.

 

- فرنسا: 52731، 2222488.

 

- إسبانيا: 45069، 1648187.


-المملكة المتحدة:58448 ،1629657.


- إيطاليا: 55576، 1601554.


- الأرجنتين: 38473، 1418807.


- كولومبيا: 36584، 1308376.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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