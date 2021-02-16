الثلاثاء 16-02-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

وفيات الثلاثاء 16/2/2021

مجلس النواب يواصل مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة

النعيمي يوجه مدراء التربية لاتخاذ القرار المناسب للدوام في ظل الظروف الجوية السائدة

الارصاد : تصنيف المنخفض على انه عاصفة يعتمد على عدة عوامل

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

بلدية جرش تعلن حالة الطوارئ للتعامل مع المنخفض الجوي

20 الف شخص ضحايا كورونا في كندا

المغرب يمدد الاجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

الامن العام يكشف تفاصيل حادثة خطف واعتداء على شخص بالزرقاء

تحرير 2264 مخالفة لقانون الدفاع بعد إعادة الانتشار الأمني

الثلاثاء، 16-02-2021 09:15 ص

في أكثر من 210 دول

كورونا عالميا .. الوفيات تتجاوز مليونين ونصف المليون

عالمي
تعبيرية


الوكيل الإخباري - أظهر إحصاء لـ"رويترز" أن ما يزيد على 109.08 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و509898.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

اضافة اعلان

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول التي سجلت أعلى عدد وفيات وإصابات، فسجلت 27713084 إصابة، و485698 وفاة.


تلتها الهند بـ10916589 إصابة، و155732 وفاة، وحلت البرازيل في المرتبة الثالثة بـ9834513 إصابة، و239245 وفاة.


عربيا، تصدر العراق القائمة مسجلا 646650 إصابة، و13185 وفاة.   
في المرتبة الثانية حلت المملكة المغربية بـ478595 إصابة و8491 وفاة.
أما السعودية التي جاءت في المرتبة الثالثة فسجلت حتى اليوم، 373046 إصابة، و6438 وفاة.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
كورونا-وفيات

ايطاليا تسجل تراجعا بعدد الحالات الايجابية بكورونا

كورونا-أمريكا-3

20 الف شخص ضحايا كورونا في كندا

بدء-إغلاق-عام-جديد-في-لبنان-لمواجهة-كورونا

المغرب يمدد الاجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

كورونا-أمريكا-3

بريطانيا: انخفاض إصابات كورونا

فيروس-كورونا-في-مصر

لبنان يطلق حملة للتشجيع على تلقي لقاح كورونا

polen-hat-wegen-der

فرنسا تدعو للتشاور مع ألمانيا لتجنب إغلاق الحدود بسبب كورونا

أخبار متعلقة
كون

إصابات كورونا في العالم تتجاوز الـ108 ملايين

كورونا

البرازيل تتخطى 9.5 مليون إصابة بكورونا

مو

قائمة محدثة بالدول الأكثر تضررا من كورونا

م

أمريكا تسجل أول إصابة بسلالة كورونا المكتشفة في البرازيل

2021-01-14T185929Z_1748173082_RC2U7L9992CD_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-BRAZIL-AMAZON

البرازيل.. أكثر من 1200 وفاة و62334 إصابة جديدة بكورونا

رئيس-منظمة-الصحة-في-البرازيل-سنحصل-على-لقاح-كورونا-بحلول-يونيو-2021-

لبنان يسجل أعلى حصيلة وفيات منذ بدء جائحة كورونا