الأربعاء 25-11-2020
الوكيل الاخباري

عقد أولى جلسات الاستماع في قضية فتى الزرقاء

وفيات الأربعاء 25/11/2020

إجراءات حكومية قادمة لتحسين أوضاع الأردنيين

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

منخفض جوي يؤثر على المملكة اليوم

محافظ اربد يكشف للوكيل احصائية عدد مخالفات أوامر الدفاع خلال الاسبوعين الماضيين

النعيمي يوضح للوكيل : لم نحسم قرار العودة للمدارس الفصل الثاني والوضع الوبائي هو من يحدد

شركس : المملكة تمر بمرحلة ذروة فيروس كورونا

جامعة اليرموك تهدي 3 آلاف كتاب لمؤسسات مجتمعية

منخفض جوي وانقلاب على حالة الطقس وتحذير من السيول غداً

الأربعاء، 25-11-2020 08:02 ص

أعلى رقم منذ بداية الوباء

كورونا عالميا .. زيادة لافتة في أعداد المصابين خلال أسبوع

كو
توضيحية


الوكيل الإخباري - أفادت منظمة الصحة العالمية بارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم بأكثر من 4 ملايين خلال الأسبوع الماضي، وهو أعلى رقم منذ بداية الوباء.

وذكرت المنظمة الدولية في هذا السياق أن عدد الوفيات زاد في أسبوع بأكثر من 67 ألفا.

اضافة اعلان

وسجلت منظمة الصحة العالمية، في الفترة من 16 إلى 22 نوفمبر 4060891 حالة إصابة جديدة و67221 حالة وفاة في العالم.


ويعد كلا الرقمين أعلى من الأرقام المسجلة في الأيام السبعة السابقة، عندما تم اكتشاف 3977223 حالة جديدة وتوفي 59699 شخصا.


ومع ذلك، تعتقد منظمة الصحة العالمية أن البيانات المتعلقة بالزيادة في معدل الإصابة خلال الأسبوع الماضي تشير إلى "تباطؤ في الوتيرة العالمية" للوباء.


ورصد اتجاه تنازلي في المنطقة الأوروبية وجنوب شرق آسيا. فيما شهدت الأمريكتان زيادة في كل من الحالات الجديدة والوفيات خلال الأيام السبعة الماضية.


أما في إفريقيا، فيعد عدد المصابين منخفضا نسبيا بشكل عام، ولكن سجل الأسبوع الماضي أعلى معدلات نمو للمرض بنسبة 15٪ والوفيات 30٪.


وفي منطقتي غرب المحيط الهادئ وشرق البحر الأبيض المتوسط، ارتفع عدد الإصابات والوفيات الجديدة عن الأسبوع السابق من 9-15 نوفمبر.
وسجلت أوروبا في الفترة من 16 إلى 22 نوفمبر أكثر من 1.7 مليون حالة إصابة وأكثر من 32.6 ألف حالة وفاة.


وارتفع عدد المصابين في الأمريكتين بأكثر من 1.6 مليون في أسبوع، وتوفي أكثر من 22 ألف شخص.


كما أصيب بالعدوى أكثر من 351 ألف شخص في منطقة جنوب شرق آسيا، وتجاوز عدد الوفيات في سبعة أيام 4.7 ألف.


وفي الولايات المتحدة، زاد عدد المصابين بأكثر من 1.1 مليون، تليها الهند أكثر من 281 ألف إصابة جديدة، فإيطاليا ما يقرب من 236 ألفا، ثم البرازيل بأكثر من 209 آلاف، وفرنسا أكثر من 171 ألفا، وروسيا أكثر من 163 ألفا وبولندا أكثر من 152 ألفا وبريطانيا أكثر من 149 ألفا وألمانيا أكثر من 127 ألفا، فإيران بأكثر من 91 ألفا.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
سوريا

سوريا.. 5 وفيات جديدة بكورونا

5fbda6d54236041a5845d052

لمنع تفشي فيروس كورونا .. مقاطعة ألبرتا الكندية تحظر التجمعات

5fbd6a324c59b70ca05500d7

وفاة نائب عراقي بعد اصابته بفيروس كورونا

كورونا-الاردن-ov0ytoj6dbln48wq0kjljkuwar1csr9j0064a2rn9k

لبنان: 23 وفاة و 1188 إصابة جديدة بكورونا

كورونا-اندونيسيا-846x485

اوكرانيا: 188 وفاة و12287 إصابة جديدة بكورونا

الهند-كورونا

الهند: 480 وفاة و 38 الف اصابة بكورونا

أخبار متعلقة
ط

كورونا عالميا .. عدد الإصابات يتجاوز 50 مليونًا

تشيك

التشيك .. 196 وفاة جديدة بكورونا

ك

فلسطين تسجل 4 وفيات جديدة بكورونا

فحص-كورونا-الاردن

الإمارات: 6 وفيات و 1008 إصابات جديدة بكورونا

كورونا-12

ألمانيا: 29 وفاة و 14177 إصابة جديدة بكورونا

ايطاليا

كورونا يضرب بقوة إيطاليا و300 وفاة جديدة بالفيروس