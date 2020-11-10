كورونا عالميا .. عدد الإصابات يتجاوز 50 مليونًا

الوكيل الإخباري - تجاوز العدد الإحمالي للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في العالم، 50 مليوناً، بعد تسجيل إصابات جديدة قياسية في العديد من الدول.



وأحصت جامعة جون هوبكنز، وفاة أكثر من مليون ومئتين وخمسين ألف شخص عبر العالم، بعد إصابتهم بالفيروس، ويتوقع أن يكون العدد الفعلي للضحايا أكبر لأن الاختبارات قليلة في الكثير من الدول.



وجاء في وكالة (رويترز) أن ربع الحالات تسببت فيها الموجة الثانية من الفيروس.



وتعد أوروبا، نقطة نشاط واسع للفيروس، إذ سجلت 12،5 مليون إصابة، و305،700 وفاة، وقد كانت قبلها مركزاً لانتشار الجائحة مطلع هذا العام.



وفي الولايات المتحدة، أصيب ما يقارب 10 ملايين شخص بالفيروس، وسجلت البلاد أكثر من 125 ألف إصابة يومياً في ثلاثة أيام متتالية.



وكانت أعلى معدلات الوفيات مقارنة بعدد السكان في نورث وساوث داكوتا.





وتواصل جائحة (كورونا) تفشيها في 216 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الاثنين، 482 ألفاً و184 إصابة جديدة مكتشفة، وأوقعت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 6,771 حالة وفاة، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الاثنين أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي، أميركا (642 وفاة)، وفرنسا (548 وفاة)، وإيران (458 وفاة)، والهند (451 وفاة)، وإيطاليا (356 وفاة)



كما أشارت البيانات إلى أن الدول الخمس عالميا التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة خلال يوم واحد، كانت على التوالي، أميركا (125,759 إصابة)، والهند (37,211 اصابة)، وإيطاليا (25,271 إصابة)، وروسيا (21,798 إصابة)، وبولندا (21,713 إصابة).



ولا تزال أميركا في طليعة دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات وعدد اصابات اجمالي، حيث أوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الثلاثاء الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (244,449 وفاة)، والبرازيل (162,638 وفاة)، والهند (127,104 وفيات)، والمكسيك (95,225 وفاة)، وبريطانيا (49,238 وفاة).

اضافة اعلان



المصدر : دنيا الوطن

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة



