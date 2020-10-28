الأربعاء 28-10-2020
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الأربعاء، 28-10-2020 12:26 م

ميركل تقترح قيودا إضافية

كورونا في ألمانيا.. الإصابات اليومية تسجل رقما قياسيا جديدا

كو
توضيحية


الوكيل الإخباري - اقتربت حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا التي سجلت في ألمانيا خلال 24 ساعة من عتبة الـ15 ألفا، لأول مرة منذ بداية الجائحة.

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وأعلن معهد روبرت كوخ الفدرالي للأمراض المعدية اليوم الأربعاء عن رصد 14964 إصابة جديدة بالفيروس التاجي خلال آخر 24 ساعة (مقابل 11409 إصابات في اليوم السابق)، ما حطم الرقم القياسي السابق (14714 إصابة) الذي يعود إلى يوم السبت الماضي.


وارتفعت حصيلة ضحايا كورونا في ألمانيا خلال اليوم الأخير بواقع 85 حالة وفاة جديدة، مقابل 42 وفاة في اليوم السابق.


وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي سجلت في ألمانيا منذ بداية الجائحة 464239 منها 10098 حالة وفاة.


ومن المقرر أن تعقد المستشارة اليوم اجتماعا افتراضيا مع رؤساء الولايات الألمانية لبحث الإجراءات الممكن اتخاذها بغية الحد من انتشار العدوى.


وأفادت وسائل إعلام ألمانية ودولية كبرى، منها وكالة الأنباء الألمانية dpa و"رويترز" بأن ميركل ستطرح خلال الاجتماع القادم مشروع قرار يقضي بإغلاق الصالات الرياضية ودور السينما والمسابح اعتبارا من الرابع من نوفمبر القادم وحتى نهاية الشهر.


وسيحظر القرار اللقاء بين أشخاص يقيمون في أكثر من منزل في الأماكن الشعبية.

 

المصدر: روسيا اليوم 

 

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