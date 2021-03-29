كورونا في روسيا.. أدنى حصيلة وفيات يومية منذ أشهر

الوكيل الإخباري- أعلنت روسيا اليوم الاثنين عن تسجيل 293 وفاة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة في أدنى مؤشر منذ 9 نوفمبر الماضي، فيما انخفض عدد الإصابات الجديدة أيضا من 9088 أمس إلى 8771 اليوم.

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وبذلك وصل إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 4 ملايين و528543، منها 98033 حالة وفاة، وفقا للتحديث اليومي لمركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا.



وتماثل 7280 مريضا للشفاء خلال اليوم الماضي، ما رفع حصيلة المتعافين إلى 4 ملايين و146408 أشخاص، مع عدد الحالات الناشطة عند 284102.



وشهدت مؤشرات الوضع الوبائي في العاصمة موسكو تراجعا مع تسجيل 1612 إصابة و49 وفاة مقابل 1878 إصابة و52 وفاة أمس.



المصدر: روسيااليوم



