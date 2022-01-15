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السبت، 15-01-2022 11:35 ص

كورونا في روسيا..الإصابات فوق الـ27 ألفا والوفيات تنخفض تدريجيا

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الوكيل الاخباري- لليوم الثالث على التوالي، شهدت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في روسيا أكبر زيادة منذ ديسمبر، مع استمرار تراجع عدد الوفيات الجديدة جراء العدوى.

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وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم السبت أنها سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية 27179 إصابة جديدة بالوباء (مقابل 23820 إصابة أمس الجمعة و21155 إصابة الخميس)، ما يمثل أكبر حصيلة منذ 19 ديسمبر.

ويعود أكبر عدد من الإصابات الجديدة إلى العاصمة موسكو (6555 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (3314 حالة) ومقاطعة موسكو (2589 حالة).

في الوقت نفسه، شهدت حصيلة ضحايا كورونا في روسيا انخفاضا طفيفا لليوم الرابع على التوالي، برصد 723 حالة وفاة خلال آخر 24 ساعة، مقابل 739 وفاة في اليوم السابق.

وتماثل 26584 مريضا في روسيا منذ أمس للشفاء مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا.

وسجلت في البلاد إجمالا منذ بداية الجائحة 10 ملايين و774304 إصابات مؤكدة بكورونا، منها 320634 حالة وفاة وتسعة ملايين و835884 حالة شفاء.

وتلقى أكثر من 80.1 مليون شخص في روسيا حتى اليوم الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا، واستكمل أكثر من 76.5 مليون منهم تطعيمهم بالجرعة الثانية، ويقدر مستوى المناعة الاجتماعية في البلاد بـ63.7 بالمائة.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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