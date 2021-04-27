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الثلاثاء، 27-04-2021 12:49 م

كورونا في روسيا.. تراجع الإصابات وارتفاع الوفيات

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الوكيل الإخباري- أعلنت روسيا اليوم الثلاثاء عن تسجيل 8053 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية مقابل 8803 أمس، بينما قفزت الوفيات اليومية إلى 392 بعدما بلغت 332 في إحصائية أمس.

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وأفاد مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في تحديثه اليومي، بأن حصيلة الإصابات في البلاد وصلت إلى 4 ملايين و779425، منها 108980 حالة وفاة منذ بداية تفشي الوباء.

وبتماثل 8039 شخصا للشفاء خلال اليوم الماضي، ارتفع مجموع المتعافين إلى 4 ملايين و402678 شخصا، في حين تبقى هناك 267767 حالة نشطة.

وشهدت العاصمة موسكو تراجعا في الإصابات الجديدة لتبلغ 2098 مقابل 2687 أمس، مع تسجيل 58 وفاة مقابل 55 أمس.

وحافظ الوضع الوبائي في مدينة بطرسبورغ على استقراره مع رصد 712 إصابة و38 وفاة خلال اليوم الماضي مقارنة مع 706 إصابات و37 وفاة أمس.

 

المصدر: روسيااليوم

 




 

 


 

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