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الثلاثاء، 07-06-2022 10:42 ص

كورونا لم ينته.. تصريحات صادمة من مستشار الرئيس للصحة في مصر

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الوكيل الإخباري - قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، إن كورونا لم تنتهى بعد والوباء مازال موجوداً، ولكن معدل الإصابات ودخول المستشفيات بمصر قليل جداً.

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وتابع،" ولكن وباء كورونا على مستوى العالم مازال موجوداً ويجب أن نتعامل على هذا الأساس".

وأضاف تاج الدين خلال اتصال هاتفى ببرنامج "حضرة المواطن"، الذى يقدمه الإعلامى سيد على عبر قناة "الحدث اليوم"، أنه يجب علينا أن نترقب ونحذر من كورونا وهو ما نقوم به ويجب أن نكون مستعدين لأى احتمالية قادمة.

 

اليوم السابع 

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