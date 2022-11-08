الثلاثاء 08-11-2022
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الثلاثاء، 08-11-2022 12:00 م

كورونا يتفشى في جزيرة توفالو

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الوكيل الإخباري-وفقا لراديو نيوزيلندا، سجلت 140 إصابة بمرض "كوفيد-19" في جزيرة توفالو.

ويشير الراديو، إلى أن هذه أول مرة تسجل في جزيرة توفالو إصابات بالمرض منذ تفشي جائحة الفيروس التاجي المستجد، حيث أعلنت السلطات عن تشخيص أول إصابة بـ "كوفيد -19" في 2 نوفمبر وخلال أسبوع شخص الأطباء 140 إصابة جديدة، وقد نقل أحد المصابين إلى المستشفى.

ويذكر، أن جزيرة توفالو التي يبلغ تعداد سكانها 11.9 ألف نسمة، كانت إلى الآن تعتبر خالية تماما من الفيروس التاجي المستجد، لأنه لم تسجل فيها أي إصابة منذ تفشي الجائحة. وقد تلقى حوالي 97 بالمئة من السكان الذين أعمارهم فوق 5 سنوات التطعيم ضد "كوفيد-19"، تلقى حوالي 81 بالمئة منهم الجرعة الثالثة من التطعيم.

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روسيا اليوم

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