الجمعة 22-01-2021
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الجمعة، 22-01-2021 12:31 م

كورونا يحصد أرواح أكثر من 50 ألف شخص في ألمانيا منذ بداية الوباء

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الوكيل الاخباري - حصد وباء كورونا أرواح أكثر من 50 ألف شخص منذ بدء تفشيه في ألمانيا بحسب ما أعلنه معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض، ونقلته شبكة يورونيوز الأوروبية اليوم الجمعة.

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وقد سجل المعهد وفاة 50 ألفا و642 حالة منذ الشتاء الماضي فيما قدر عدد الذين قضوا بالوباء في الساعات 24 الأخيرة بـ 859 شخصا، فيما ارتفع إجمالي الإصابات الى مليونين و106262 حالة، إثر تسجيل 17862 حالة جديدة.


وكانت ألمانيا قد أعلنت تشديد إجراءاتها للحد من انتشار العدوى حتى منتصف شباط المقبل.


--(بترا)

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