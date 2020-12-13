الأحد 13-12-2020
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الأحد، 13-12-2020 07:34 ص

نحو 72 مليون إصابة

كورونا يحصد أكثر من 1,6 مليون وفاة عالميا

كوز
توضيحية


الوكيل الإخباري - ما زال وباء كورونا يحصد مزيدا من الأرواح، حيث ارتفع إجمالي عدد الوفيات حول العالم إلى مليون وأكثر من 604 آلاف حالة، فيما اقترب إجمالي المصابين من 72 مليونا حتى الآن.

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وبحسب آخر أرقام وإحصاءات جامعة "جونز هوبكنز" ارتفعت حصيلة الوفيات في الولايات المتحدة التي تتصدر قائمة الدول الأكثر تضررا إلى حوالي 298 ألف حالة، وتجاوز إجمالي عدد الإصابات الـ 16 مليونا.


وفي البرازيل التي تحتل المرتبة الثانية في قائمة الدول الأكثر تضررا جراء تفشي الوباء، من حيث عدد الوفيات، حصد فيروس كورونا أرواح أكثر من 181 ألف شخص حتى الآن، وبلغ عدد الإصابات فيها نحو 6,9 مليون.


وتسبب الوباء في وفاة نحو 143 ألف شخص في الهند، وارتفعت حصيلة الإصابات فيها إلى أكثر من 9,8 مليون حتى الآن.


وتأتي المكسيك في المرتبة الرابعة، حيث سجلت حتى الآن نحو 114 ألف وفاة، وتجاوز عدد الإصابات فيها مليون و240 ألفا.
وفي بريطانيا التي تعتبر أكثر دول الاتحاد الأوروبي تضررا جراء تفشي الوباء، تجاوزت حصيلة الوفيات الـ 64 ألفا، وارتفعت حصيلة الإصابات فيها إلى أكثر من 1,8 مليون، تليها إيطاليا كذلك بـ64 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,8 مليون إصابة، ثم فرنسا بـ57 ألف حالة وفاة، وأكثر من 2,4 مليون إصابة.
وفي المرتبة الثامنة تأتي إيران التي تعتبر أكثر دول الشرق الأوسط تضررا جراء تفشي الوباء، حيث سجلت نحو 52 ألف وفاة، وأكثر من 1,1 مليون إصابة حتى الآن.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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