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الخميس، 29-10-2020 01:26 م

وفق وسائل إعلامية إيرانية

كورونا يخطف قائدا عسكريا في إيران - صورة

قائد
توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت وسائل إعلام شبه رسمية في إيران ، أن قائدا عسكريا رفيع المستوى فارق الحياة مؤخرا متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

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وأفادت وكالة "فارس" اليوم الخميس بأن قائد منطقة محافظة مركزي الواقعة وسط إيران، العميد الركن، قاسم جليلوند، توفى مساء أمس جراء إصابته بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا.

 

ولفتت الوكالة إلى أن جليلوند كان قائدا لمركز "علي الأكبر للدفاع الجوي في أراك وقائد قوات الجيش في منطقة محافظة مركزي.

 


 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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