كورونا يخطف قائدا عسكريا في إيران - صورة

الوكيل الإخباري - أعلنت وسائل إعلام شبه رسمية في إيران ، أن قائدا عسكريا رفيع المستوى فارق الحياة مؤخرا متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

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وأفادت وكالة "فارس" اليوم الخميس بأن قائد منطقة محافظة مركزي الواقعة وسط إيران، العميد الركن، قاسم جليلوند، توفى مساء أمس جراء إصابته بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا.

ولفتت الوكالة إلى أن جليلوند كان قائدا لمركز "علي الأكبر للدفاع الجوي في أراك وقائد قوات الجيش في منطقة محافظة مركزي.





المصدر : روسيا اليوم

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