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الأربعاء، 31-03-2021 09:20 م

كورونا يصبح ثالث أكثر أسباب الوفاة شيوعا في أمريكا

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الوكيل الاخباري - كان مرض "كوفيد 19" السبب الرئيسي أو المسهم في وفاة قرابة 379 ألف شخص في الولايات المتحدة العام الماضي، مع ارتفاع حصيلة الضحايا بشكل خاص بين كبار السن، وفقا لتقرير حكومي صدر يوم الأربعاء.

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وجد تحليل المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن معدل وفيات "كوفيد 19" جعله (المرض) ثالث سبب رئيسي للوفاة في الولايات المتحدة في عام 2020 بعد أمراض القلب والسرطان.

 

وقال المعهد إن معدل الوفيات الإجمالي في الولايات المتحدة ارتفع لأول مرة منذ عام 2017، بنحو 16%، إلى ما يقرب من 3.36 مليون حالة وفاة، في قفزة مدفوعة بوفيات "كوفيد 19" التي تمثل زيادة بنسبة 11.3%.


ووجد التقرير أن معدل الوفيات الإجمالي كان الأدنى بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 14 عاما، والأعلى بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 85 عاما.


توفي ما مجموعه 134 طفلا تتراوح أعمارهم بين 14 عاما وما دون ذلك بسبب "كوفيد 19" في عام 2020، بينما توفي 120648 شخصا يبلغون من العمر 85 عاما أو أكثر بسبب المرض، فيما توفي 104212 شخصا تتراوح أعمارهم بين 75 و84.


وجد تحليل المعهد أن معدل الوفيات الوباء كان الأعلى بين ذوي الأصول اللاتينية، يليه السود غير اللاتينيين، حيث مات ما مجموعه 68469 من ذوي الأصول اللاتينية و59871 من السود غير اللاتينيين، ومات 228328 من البيض غير اللاتينيين.


أظهرت التقديرات الأولية من مراكز السيطرة على الأمراض، التي نُشرت الشهر الماضي، أن متوسط العمر المتوقع في الولايات المتحدة انخفض بمقدار عام في النصف الأول من عام 2020، وهو أكبر تراجع منذ الحرب العالمية الثانية، وعند أدنى مستوياته منذ عام 2006.

 

سبوتنيك

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