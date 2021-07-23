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الجمعة، 23-07-2021 08:41 م

كورونا يضرب فلوريدا.. الحصيلة الأعلى منذ يناير

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الوكيل الإخباري - أعلنت ولاية فلوريدا الأميركية، الأربعاء، تسجيل 12647 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19، وهو أعلى عدد يومي للحالات منذ أواخر يناير، وفق بيانات من المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها "سي دي سي".


وكانت آخر مرة تسجل فيها فلوريدا إصابات تفوق هذا الرقم في 30 يناير، عندما شهدت 14654 حالة جديدة.

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وسجلت الولايات المتحدة 55132 حالة إصابة جديدة، الأربعاء، ما يعني أن العدد اليومي لفلوريدا شكل حوالي 23 في المئة من الحالات الجديدة، التي أبلغت عنها "سي دي سي".
ويبدو هذا الاتجاه مقلقا لـ"ولاية الشمس المشرقة"، التي بدأت في رؤية زيادة حديثة في حالات كوفيد-19 خلال الأسابيع القليلة الماضية.
ووفق بيانات من قسم الصحة في فلوريدا، فقد أبلغت الولاية عن 45603 حالة جديدة بين 9 يوليو و15 يوليو، وسجلت 23562 حالة جديدة خلال الأسبوع الذي سبق ذلك.
منسق البيت الأبيض للاستجابة لجائحة كوفيد-19، جيف زينتس، قال الأسبوع الماضي إن فلوريدا شكلت ما يقرب من 20 في المئة من الحالات الجديدة في البلاد.

 

وأوضح زينتس خلال إحاطة يوم الجمعة الماضي، أن أربع ولايات فقط "شكلت أكثر من 40 في المئة من جميع الحالات المسجلة الأسبوع الماضي، وحدثت حالة واحدة من كل خمس حالات في فلوريدا وحدها".
وعلى الرغم من ذلك، فقد قلل حاكم الولاية الجمهوري، رون ديسانتيس، من شأن الارتفاع الأخير في عدد الحالات في فلوريدا ووصف فيروس كوفيد-19 بأنه "موسمي" يوم الاثنين، وتوقع انخفاض الحالات في الشهر التالي.
لكنه دافع، في الوقت نفسه، عن فعالية اللقاحات ووجه نداء إلى السكان للحصول على التطعيم إذا لم يفعلوا ذلك بالفعل.

 

وقال ديسانتيس، الأربعاء: "إذا نظرتم إلى الأشخاص الذين يتم إدخالهم إلى المستشفيات.. فإن أكثر من 95 بالمئة منهم إما لم يتم تطعيمهم بالكامل أو لم يتم تطعيمهم على الإطلاق"، مؤكدا أن "هذه اللقاحات تنقذ الأرواح، إنها تقلل من معدل الوفيات ".
وذكرت الولاية أن 59 في المئة من الأشخاص في فلوريدا الذين تبلغ أعمارهم 12 عاما وما فوق قد تم تطعيمهم، بحسب بيانات نشرتها يوم الجمعة الماضي، على الرغم من أن وتيرة التطعيم بدأت في الانخفاض خلال الأسابيع الأخيرة.
مديرة المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، روشيل والينسكي، قالت من جهتها يوم الثلاثاء، إن المتحور دلتا من فيروس كورونا مسؤول عن 83 في المئة من حالات كوفيد-19 الجديدة في الولايات المتحدة.

 




 

 


 

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