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الأحد، 18-10-2020 07:18 ص

بحالة واحدة

كورونا يعود إلى نيوزيلندا بعد أيام صفرية

كم
توضيحية


الوكيل الإخباري - سجّلت نيوزيلندا حالة إصابة واحدة بفيروس كورونا، الأحد، ليعاود الفيروس الظهور بعد أيام صفرية ، خلت فيها البلاد من أي حالات عدوى جديدة.

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ومن جهته ، بين المدير التنفيذي بوزارة الصحة النيوزيلندية ، أشلي بلومفيلد خلال مؤتمر صحفي، أن السلطات رصدت الحالة المصابة بالفيروس مبكرا، حيث يقلل ذلك من مخاطر انتشار المرض.

 

المصدر : سكاي نيوز

 

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