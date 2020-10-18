كورونا يعود إلى نيوزيلندا بعد أيام صفرية

الوكيل الإخباري - سجّلت نيوزيلندا حالة إصابة واحدة بفيروس كورونا، الأحد، ليعاود الفيروس الظهور بعد أيام صفرية ، خلت فيها البلاد من أي حالات عدوى جديدة.
ومن جهته ، بين المدير التنفيذي بوزارة الصحة النيوزيلندية ، أشلي بلومفيلد خلال مؤتمر صحفي، أن السلطات رصدت الحالة المصابة بالفيروس مبكرا، حيث يقلل ذلك من مخاطر انتشار المرض.
المصدر : سكاي نيوز
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