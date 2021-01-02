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السبت، 02-01-2021 07:57 م

كورونا يفرض حظر التجول على فلسطين

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الوكيل الاخباري - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، السبت، تسجيل 1064 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و25 وفاة خلال 24 ساعة.
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وقالت الوزيرة في بيان صحفي إن قطاع غزة سجل 704 إصابات جديدة بكورونا من مجمل الحالات الجديدة. 

وأضافت أن إجمالي عدد المصابين بكورونا في غرف العناية المكثفة بلغ 119 "منهم 27 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي". 

في الوقت نفسه قررت الحكومة الفلسطينية استمرار الإغلاق الجزئي للضفة الغربية لمواجهة انتشار كورونا. 

وقال إبراهيم الملحم، المتحدث باسم الحكومة، في مؤتمر صحفي في رام الله "تمنع الحركة يومياً من الساعة 7 مساء وحتى 6 صباحاً ولمدة أسبوعين... كما تُمنع الحركة منعاً باتا في جميع المحافظات يومي الجمعة والسبت ولمدة أسبوعين". 

 




 

 


 

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