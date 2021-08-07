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السبت، 07-08-2021 09:15 ص

كورونا ينتشر في أستراليا مع معدلات تطعيم منخفضة

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الوكيل الإخباري- سجلت أستراليا رقما قياسيا بالإصابات اليومية بفيروس كورونا في أكثر ولاياتها ازدحاما بالسكان، وهي نيو ساوث ويلز وفيكتوريا وكوينزلاند، مع استمرار انتشار سلالة "دلتا" شديدة العدوى.

ومع سريان عزل عام صارم على الولايات الثلاث التي يقطنها نحو 15 مليون نسمة، أو 60 في المئة من سكان البلاد، سجلت أستراليا أيضا خمس وفيات مرتبطة بفيروس كورونا، في واحدة من أعلى المعدلات اليومية هذا العام.

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وسجلت نيو ساوث ويلز 319 إصابة جديدة منقولة محليا بكوفيد-19، في أكبر عدد منذ بداية الجائحة في أوائل عام 2020 ،

وشهدت فيكتوريا المجاورة أعلى قفزة يومية في الإصابات هذا العام مع تسجيل 29 إصابة جديدة، في الوقت الذي ما زالت الولاية تخضع لعزل عام لمدة سبعة أيام تم فرضه الأسبوع الماضي، وهو السادس من نوعه في الولاية منذ بداية الجائحة.

من جهته حث دان أندروز، رئيس وزراء ولاية فيكتوريا الناس على الالتزام بقواعد الصحة العامة التي لا تسمح لهم بمغادرة منازلهم إلا للعمل الأساسي أو التسوق أو الرعاية الصحية أو التطعيم أو التريض في الهواء الطلق لمدة ساعتين فقط.

وسجلت ولاية كوينزلاند 13 إصابة جديدة، تم عزلها جميعا باستثناء حالة واحدة ، مما يثير آمالا برفع العزل العام المطبق منذ ثمانية أيام في مناطق من الولاية، كما هو مخطط بعد ظهر يوم غد الأحد.

ومع تسجيل ما يزيد مجموعه قليلا عن 36 ألف إصابة بفيروس كورونا و937 حالة وفاة منذ بداية الجائحة، تجنبت أستراليا ما شهدته الدول المتقدمة الأخرى من أعداد كبيرة من الإصابات والوفيات، ولكنها تشهد أدنى معدل في تطعيم سكانها باللقاحات ضد الفيروس، حيث حصل 20% فقط ممن تزيد أعمارهم عن 16 عاما على التطعيم بشكل كامل.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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