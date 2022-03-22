كورونا يهاجم الصين.. عزل مدينة صناعية يسكنها 9 ملايين شخص

الوكيل الاخباري - فرضت الصين ليلا حجرا على مدينة صناعية تضم تسعة ملايين شخص وأعلنت عن أكثر من أربعة آلاف حالة إصابة بالفيروس الثلاثاء في وقت تواجه استراتيجية "صفر كوفيد" موجة إصابات بالمتحورة أوميكرون.



وسجلت السلطات الصحية 4770 إصابة جديدة في أنحاء البلاد غالبيتها في مقاطعة غيلين (شمال شرق) فيما فرضت إغلاقا على مدينة شينيانغ بمقاطعة لياونينغ المجاورة في ساعة متأخرة الإثنين.



وتبذل السلطات الصينية منذ الأسابيع القليلة الماضية جهودا للقضاء على بؤر للفيروس بتدابير منها فرض حجر وإجراء اختبارات للكشف عن الإصابات وإغلاق مدن. وأفادت السبت عن حالتي وفاة بكوفيد، للمرة الأولى منذ أكثر من عام.

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