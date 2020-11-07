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السبت، 07-11-2020 08:24 ص

زيادة يومية قياسية للإصابات في أمريكا

كورونا يواصل التسلل إلى البيت الأبيض

مارك
مارك ميدوز، كبير موظفي البيت الأبيض


الوكيل الإخباري - ذكرت مصادر أميركية، أنه تم أمس الجمعة تشخيص إصابة مارك ميدوز، كبير موظفي البيت الأبيض، بفيروس كورونا.

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وأفادت بأنه إضافة إلى ميدوز، يعاني أربعة على الأقل من مساعدي البيت الأبيض حاليا من الإصابة بفيروس كورونا.


يأتي ذلك تزامنا مع تسجيل الولايات المتحدة زيادة قياسية في حالات الإصابة اليومية بكورونا لليوم الثالث على التوالي، حيث أظهر إحصاء لوكالة "رويترز" تسجيل ما لا يقل عن 121337 إصابة جديدة خلال يوم الجمعة، فيما أشار موقع "Worldometers" إلى أكثر من 132 ألف إصابة جديدة.

ووفق وكالات محلية أميركية ، فإن المرض ينتشر في كل مناطق البلاد، حيث سجلت 19 ولاية من بين 50 ولاية زيادات يومية قياسية خلال اليوم الماضي.
وكانت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أعلنت أمس عن ارتفاع حصيلة الوفيات بكورونا إلى 234264 حالة بعدما أودى المرض بحياة 1135 شخصا خلال الساعات الـ24 الماضية.


من جهتها، أشارت البيانات الأخيرة لجامعة "جونز هوبكنز" إلى وصول حصيلة الوفيات بكورونا في البلاد إلى 236064 مع تجاوز عدد الإصابات 9 ملايين و733 ألف حالة.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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