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الإثنين، 05-07-2021 12:00 م

كوريا: أول حالة وفاة بعد تلقي لقاح جونسون آند جونسون

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الوكيل الإخباري- أفادت مصادر إعلام كورية، بأن مواطنا كوريا ثلاثينيا توفي بعد مرور 11 يوما من التطعيم بلقاح "جانسن" المضاد لفيروس كورونا الشهر الماضي.

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وأعلنت السلطات الصحية الكورية، اليوم الاثنين، أنها فتحت تحقيقا وبائيا فيما يتعلق بالأعراض الجانبية وطلبت تشريح الجثة، على أن يستغرق التحقيق حوالي شهر أو شهرين، وربما أكثر.


وذكرت تقارير إخبارية، أن الرجل الثلاثيني، الذي كان يسكن في سيئول، توفي في 21 يونيو الماضي، بسبب توقف القلب ونزيف الدماغ، بعد مرور 11 يوما من التطعيم بلقاح "جانسن" في 10 يونيو.


وكانت منظمة الصحة العالمية، قد أضافت في مارس الماضي، لقاح "جانسن" المضاد لكوفيد-19، من إنتاج "جونسون أند جونسون" للاستعمال الطارئ، تبعا لإعلان وكالة الأدوية الأوروبية ترخيصها هذا اللقاح.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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