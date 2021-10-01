كوريا الجنوبية.. أكثر من ألفي إصابة بكورونا

الوكيل الإخباري - سجلت كوريا الجنوبية لليوم السادس على التوالي أكثر من ألفي إصابة جديدة بكورونا، مما دفع السلطات إلى تمديد قواعد التباعد الاجتماعي الحالية لمدة أسبوعين آخرين.

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وأعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن البلاد أبلغت عن 2486 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، بما في ذلك 2451 إصابة محلية، مما رفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 313773 إصابة.



كما تم تسجيل 16 حالة وفاة جراء الإصابة بكوفيد-19، مما يرفع الإجمالي إلى 2497.



وقال رئيس الوزراء كيم بو-غيوم، في اجتماع للاستجابة لكوفيد-19، إن البلاد ستحافظ على قواعد التباعد الاجتماعي الحالية التي تحد من عدد الأشخاص في التجمعات الخاصة، لمدة أسبوعين إضافيين اعتبارا من يوم الاثنين، لتضييق الخناق على الزيادة الأخيرة في الفيروس.

روسيا اليوم