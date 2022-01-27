كوريا الجنوبية.. إصابة 27 جنديا بكورونا

الوكيل الاخباري- أصيب 27 جنديا من وحدة "تشونغ هيه" العسكرية التابعة للبحرية الكورية الجنوبية العاملة في المياه قبالة إفريقيا لمكافحة القرصنة، بفيروس كورونا.

اضافة اعلان

وقالت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، إنه تم تأكيد إصابة 27 جنديا من أفراد وحدة "تشونغ هيه" المكونة من 304 أفراد بعد ظهور حالة مشتبه بها بعد ظهر الأربعاء.



وأضافا هيئة الأركان، أنه ظهرت على عشرة من الأفراد المصابين بكورونا أعراض طفيفة مثل الصداع، في حين أن البقية لم تظهر عليهم أي أعراض.



وأجرت الوحدة البحرية، اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) على جميع أفرادها، وذلك بعد أن ثبتت إصابة أحد أفرادها بكورونا في اختبار "Xpert" السريع.



وقد تم تطعيم جميع الأفراد المصابين بالكامل في نوفمبر عندما غادروا البلاد لأداء مهمة مدتها ستة أشهر على متن المدمرة "تشوي يونغ" التي يبلغ وزنها 4,500 طن، وتلقوا الجرعات المعززة مؤخرا، حسبما قال مسؤولون.