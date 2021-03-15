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الإثنين، 15-03-2021 11:47 ص

عبر هواتفهم المحمولة

كوريا الجنوبية.. إصدار شهادات تطعيم رقمية ضد كورونا

ضد كورونا
توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت الحكومة الكورية الجنوبية اليوم الاثنين، أنها قررت إدخال نظام الشهادة الرقمية التي تثبت تلقي اللقاح ضد فيروس كورونا.

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ووفقا للسلطات الصحية، سيتاح لمتلقي لقاح كورونا الحصول على شهادات التطعيم ضد كورونا الورقية والرقمية عبر هواتفهم المحمولة.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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