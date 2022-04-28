كوريا الجنوبية.. إلغاء فرض ارتداء الكمامة في الهواء الطلق الأسبوع المقبل

الوكيل الاخباري-قال مسؤولون في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، إن من المرجح أن ترفع الحكومة إلزامية ارتداء الكمامة في الهواء الطلق في الأسبوع المقبل.

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ومن المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء، كيم بو-كيوم، القرار خلال اجتماع يوم غد الجمعة، حيث تستمر البلاد في رؤية اتجاه هبوطي في حالات الإصابة بكوفيد-19.



وقال مسؤول حكومي: "حتى بعد الرفع الكامل للقيود المفروضة على التجمعات الخاصة وساعات العمل، يستمر الاتجاه النزولي في حالات كوفيد-19، في حين أن الحالات الحرجة والوفيات مستقرة"، مضيفا: "يعتقد الخبراء أن رفع إلزامية ارتداء الكمامة في الهواء الطلق حيث يكون خطر انتقال العدوى أقل من الأماكن المغلقة، هو أمر ممكن".



وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال آن تشيول-سو، رئيس الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب، يون سيوك-يول، إن الحكومة القادمة ستقرر ما إذا كانت سترفع إلزامية ارتداء الكمامة في الهواء الطلق في أواخر مايو.



تخلصت كوريا الجنوبية مؤخرا من جميع قيود التباعد الاجتماعي، باستثناء فرض ارتداء الكمامة، حيث دخلت الجائحة مرحلة أكثر قابلية للإدارة.



وانخفضت الإصابات بكوفيد-19 إلى أقل من 100,000 حالة يومية لعدة أيام بعد أن بلغت ذروتها عند أكثر من 620,000 حالة في منتصف شهر مارس، وسط موجة متغير أوميكرون سريع الانتقال.

روسيا اليوم