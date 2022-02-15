كوريا الجنوبية.. ارتفاع حاد بعدد إصابات كورونا والولايات المتحدة توصي بتجنب السفر إليها

الوكيل الاخباري- ارتفعت حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية بشكل حاد، فيما أوصت الولايات المتحدة مواطنيها بتجنب السفر إلى سيئول وسط زيادة عدد المصابين بمتحور "أوميكرون".

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وبلغ عدد إصابات فيروس كورونا في كوريا الجنوبية، أكثر من 57.000 حالة اليوم الثلاثاء، وسط الانتشار السريع لسلالة "أوميكرون".



وأبلغت السلطات الصحية في البلاد عن 57.177 إصابة جديدة بكوفيد-19، بما في ذلك 57.012 إصابة منقولة محليا، مما رفع العدد الإجمالي للحالات إلى 1462.421.



ووصلت حصيلة الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 إلى 7.163، بزيادة قدرها 61 حالة عن يوم الاثنين.



هذا وبدأت، سيئول بإعطاء الجرعة الرابعة من لقاحات كوفيد-19 للأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، مع خطط لتوسيع الجرعة المعززة الثانية للمرضى في مرافق التمريض في أوائل الشهر المقبل.



في السياق، أوصت الولايات المتحدة الأمريكية، مواطنيها بتجنب السفر إلى كوريا الجنوبية وسط زيادة عدد المصابين بسلالة "أوميكرون" مؤخرا.



وقال مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها الأمريكي، إنه يرفع مستوى الخطورة من كوفيد-19 الى المستوى الرابع وهو أعلى مستوى من خطورة كوفيد-19 في 6 دول تشمل كوريا الجنوبية وبيلاروس وأذربيجان وجزر القمر وبولينيزيا الفرنسية وجزر سان بيير وميشلون الفرنسية، محذرا المواطنين بتجنب السفر إلى هذه الدول والمناطق.

روسيا اليوم