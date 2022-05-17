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الثلاثاء، 17-05-2022 10:16 ص

كوريا الجنوبية.. بيونغ يانغ لم ترد على محاولة تواصل للمساعدة بشأن كورونا

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الوكيل الإخباري - أعلنت حكومة كوريا الجنوبية أنها حاولت تسليم رسالة رسمية إلى كوريا الشمالية تتضمن اقتراحا للتعاون في مكافحة فيروس كورونا المستجد، غير أن الأخيرة لم ترد على المحاولة.

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وذكرت وزارة الوحدة أنها سعت، عبر مكتب الاتصال بين الكوريتين، لتسليم الرسالة الموقعة من وزيرها كوون يونغ-سيه إلى رئيس إدارة الجبهة المتحدة في كوريا الشمالية كيم يونغ-تشول في الساعة الـ 11 صباح اليوم.


لكن كوريا الشمالية لم توضح نيتها بشأن "قبول" الرسالة حتى الساعة الـ5 مساء عندما تم إغلاق خط الاتصال عبر الحدود بين الكوريتين.


وتجري الكوريتان مكالمات هاتفية منتظمة مرتين يوميا عبر خط اتصال مكتب الاتصال الخاص بهما في الساعة الـ9 صباحا والـ 5 مساء.

 

روسيا اليوم 

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