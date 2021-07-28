كوريا الجنوبية ترصد أكبر زيادة يومية بإصابات كورونا في موجة رابعة

الوكيل الإخباري- قالت كوريا الجنوبية، إنها سجلت 1.8 ألف إصابة جديدة بمرض كوفيد-19، في الساعات الـ 24 الماضية، في أعلى زيادة يومية على الإطلاق في الإصابات بالبلاد.

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وجاء في بيان "تم تسجيل 1896 إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 يوم أمس، في أعلى زيادة يومية على الإطلاق في الإصابات"، بينما تكافح الدولة لاحتواء موجة رابعة من التفشي تؤججها سلالة "دلتا" شديدة العدوى.

وتجاوز هذا العدد الرقم القياسي المسجل يوم 22 يوليو، مع اتساع نطاق العدوى خارج العاصمة سيؤل والمناطق المجاورة لها، حيث فرضت السلطات أشد إجراءات التباعد الاجتماعي.



وبدأ يوم أمس الثلاثاء، تطبيق إجراءات تباعد اجتماعي مشددة في معظم أنحاء كوريا الجنوبية ولمدة أسبوعين، وذلك بهدف كبح انتشار الفيروس خلال ذروة موسم العطلات الصيفية في البلاد.

المصدر: روسيا اليوم