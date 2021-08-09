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كوريا الجنوبية تستعد للبدء في إنتاج لقاح سبوتنيك لايت في سبتمبر المقبل

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الإثنين، 09-08-2021 04:26 م

كوريا الجنوبية تستعد للبدء في إنتاج لقاح سبوتنيك لايت في سبتمبر المقبل

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الوكيل الاخباري- تستعد كوريا الجنوبية لإطلاق البدء في إنتاج لقاح "سبوتنيك لايت" الروسي المضاد لفيروس كورونا، اعتبارا من شهر سبتمبر المقبل.اضافة اعلان


وقام خبراء التكنولوجيا التابعين لصندوق الاستثمار المباشر الروسي (RDIF)، بزيارة إلى منشأة الإنتاج التابعة لشركة "Prestige Biopharma" الكورية الجنوبية لاستكمال نقل التكنولوجيا الضرورية لإنتاج لقاح "سبوتنيك لايت" الروسي.

وتهدف الزيارة الأخيرة للخبراء الصحيين الروس إلى نقل التكنولوجيا واختبار مجموعة تجريبية من العقار قبل إطلاق عمليات إنتاج اللقاح بكميات ضخمة.

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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