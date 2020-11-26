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الخميس، 26-11-2020 08:07 ص

أكثر من 500 إصابة جديدة

كوريا الجنوبية تسجل أعلى حصيلة يومية بإصابات كورونا

كوز
توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلن وزير الصحة الكوري الجنوبي بارك نيونغ ـ عن تسجيل أكثر من 500 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، في أعلى حصيلة منذ مارس الماضي.

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ولفت إلى أن سيئول تشهد حوالي 200 إصابة جديدة يوميا وسط انتشار سريع لفيروس كورونا، ويتم اكتشاف إصابات جماعية متفرقة في المناطق الأخرى.


وقال المسؤول الصحي الكوري الجنوبي يون تيه-هو في تصريح له مؤخرا: "نعتقد أن الموجة الثالثة من الإصابات بكورونا في العاصمة وضواحيها مستمرة بعد مثل هذا الوضع في مارس وأغسطس".

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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