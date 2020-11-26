كوريا الجنوبية تسجل أعلى حصيلة يومية بإصابات كورونا

الوكيل الإخباري - أعلن وزير الصحة الكوري الجنوبي بارك نيونغ ـ عن تسجيل أكثر من 500 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، في أعلى حصيلة منذ مارس الماضي.

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ولفت إلى أن سيئول تشهد حوالي 200 إصابة جديدة يوميا وسط انتشار سريع لفيروس كورونا، ويتم اكتشاف إصابات جماعية متفرقة في المناطق الأخرى.



وقال المسؤول الصحي الكوري الجنوبي يون تيه-هو في تصريح له مؤخرا: "نعتقد أن الموجة الثالثة من الإصابات بكورونا في العاصمة وضواحيها مستمرة بعد مثل هذا الوضع في مارس وأغسطس".

المصدر : روسيا اليوم

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